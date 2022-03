Murió Tom Parker, cantante de la banda «The Wanted»

Reino Unido. Tom Parker, miembro de la banda británica The Wanted, murió ayer, luego de que hace menos de dos años anunció que tenía un tumor cerebral inoperable.



Cabe recordar que en 2021 el intérprete de 33 años informó con a los seguidores de la agrupación del buen avance que había tenido la enfermedad ante su tratamiento.



Fue a través de redes sociales que la cuenta oficial de la agrupación confirmó el deceso de su integrante: “Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien falleció pacíficamente a la hora del almuerzo, hoy rodeado de su familia y sus compañeros de banda”, escribió The Wanted.



“Tom fue un esposo increíble para Kelsey y padre de Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre y para siempre en nuestros corazones. Tom Parker 1988-2022", concluyó su mensaje la agrupación conformada por Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes y el difunto, Tom Parker.



La encargada de dar a conocer primeramente la muerte del intérprete fue su esposa, Kelse Parker: “Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica”, redactó.



Asimismo, agradeció las muestras de cariño por parte de sus compañeros y de todos sus seguidores, quienes tras una larga lucha de dos años en contra glioblastoma en etapa cuatro que se le diagnosticaron en el 2020, nunca lo abandonaron.



“Estamos verdaderamente agradecidos por la efusión de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom siga brillando. Gracias a todos los que han apoyado en su cuidado durante todo el tiempo, luchó hasta el final. Estoy siempre orgulloso de ti”, concluyó.



Fue en el 2019 que la agrupación anunció su separación; sin embargo, dos años más tarde, The Wanted, siendo más exactos, el 8 de septiembre del 2021, compartió con sus poco más de 100 mil seguidores en Instagram su reencuentro en los escenarios y la publicación de un disco recopilatorio con sus más grandes éxitos de nombre Most Wanted.



Tom Parker fue uno de los cantantes de The Wanted con mayor apego a los seguidores de la agrupación británica-irlandesa desde 2009. La banda alcanzó el estrellato internacional rápidamente gracias al ritmo que presentaban sus éxitos como: Glad You Came, I found you, Gold forever, We own the night y Walks like rihanna.



Luego de anunciar su regreso, en un espectáculo reciente en el Reino Unido, Parker apareció en el escenario con la banda en silla de ruedas. A principios de marzo, Parker anunció que había escrito un libro autográfico “sobre encontrar esperanza en cualquier situación en la que te encuentres”, que se publicará en julio del 2022.



“Éste no es un libro sobre morir: es un libro sobre sobrevivir. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que te enfrentes”, escribió en su último post de Twitter donde hace referencia a su publicación.



Durante su tiempo en la boyband británica-irlandesa, el grupo lanzó tres álbumes y 12 sencillos entre los 20 mejores del Reino Unido, incluidos All Time Low y Glad You Came, antes de separarse en 2019.



A principios de este mes, completaron una gira de dos semanas por todo el Reino Unido. Sin embargo, Parker no pudo estar presente, ya que se había sometido a un tratamiento contra el tumor cerebral que se le había diagnosticado.