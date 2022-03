El recuerdo que se llevó Andrea Rincón de Carlos Paz

Antes de irse de Villa Carlos Paz, Andrea Rincón se hizo un tatuaje que calificó como «un regalo que me hizo Dios». La ganadora del premio Carlos 2022 a la «Mejor Actriz» estuvo haciendo temporada con «Los 39 escalones» junto a Fabián Vena, el Bicho Gómez y Fredy Villarreal en el Teatro del Sol.

Andrea se despidió de la ciudad y escribió: «Cerrando ciclos... Comenzando otros... La vida es bella!» y recurrió a la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa para tatuarse un rayo que fue plasmado en su brazo derecho por el artista Juan Pablo Rodríguez.

Se trata de una fundación que nació en 2015 en Córdoba y tiene como fin desarrollar acciones de apoyo, contención e inclusión social a personas adictas, con un intenso trabajo realizado con problemáticas emergentes como las adicciones, pobreza y exclusión.

«Es un rayo, que se me presentó en un cielo totalmente estrellado un día hablando con Dios. Le pedí que se me manifieste, el cielo estaba todo estrellado y apareció un rayo de la nada. Parecía imposible, me pareció un flash, muy buena onda»; dijo sobre su tatuaje.