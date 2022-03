Rial amenazó con revelar «el amor clandestino» de Pallares

Buenos Aires. Jorge Rial estalló de furia contra sus excompañeros de «Intrusos», Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. El periodista se enojó porque hablaron de los rumores de su supuesto affaire con una colega de C5N, Alejandra Quevedo.



"Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira", sostuvo el ex Intrusos en su ciclo en Radio 10.

Rial amenazó con tomar represarías contra sus ex compañeros. "Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Adrián Pallares, que hace tiempo lo tiene, no es nuevo, y es clandestino... Se encontraban a la vuelta del canal", advirtió.



"¿Hay fotos y video?", le preguntó una columnista de Argenzuela. "Sí... hay chats y testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal", sentenció Rial.



Jorge Rial sorprendió a todos al hablar de su vínculo con Romina Pereiro después de anunciar su separación.



"¿Seguís enamorado?", le preguntaron al periodista. "Sí, por supuesto que sí, pero a veces el amor no alcanza", afirmó el ex Intrusos, que mantiene un excelente vínculo con su ex, pese a la ruptura.