Carlos Perciavalle reveló el pedido que le hizo China Zorrilla antes de morir

Uruguay. El actor Carlos Perciavalle reapareció en un móvil desde Uruguay con el programa A la tarde (América TV) y en charla con la conductora Karina Mazzoco recordó a su gran amiga, China Zorrilla, y reveló el pedido que le hizo la actriz poco antes de morir.



«Yo creo que ni ella tenía bien en claro si yo era padre, hijo, amigo, porque siempre la sentí como alguien menor, aunque La China era 19 años mayor que yo, siempre la protegí y la quise porque era tan ingenua, tan buena, tan talentosa, y había que tener alguien un poco fuerte al lado, y yo soy bastante fuerte».



«Los últimos días, ya hacia el final, un 14 de septiembre me dijo: ‘Ay Carlitos, ¿no te querés casar conmigo?’, y yo le dije: ‘Pero China, cómo me decis eso a mí, si vos sos muy fisiquera, y yo ya soy un viejito», relató. La respuesta que le brindó la actriz es una de las que se guarda en el corazón: ´Cuando uno se ha reído con una persona durante tantos años, no hay buen mozo que valga´, me respondió, y la verdad es que todos esos años, desde que yo tenía 15 años, nos hemos reído».