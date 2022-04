Lizy Tagliani presentó a un nuevo novio

Buenos Aires. Después de su abrupta y escandalosa separación, parece que Lizy Tagliani vuelve a sonreír. Es que, al parecer, la humorista tiene nuevo novio. Si bien ella no quiso ponerle rótulos al nuevo hombre que la acompaña, en las últimas horas la cronista de Socios del espectáculo (El Trece) los encontró a la salida del teatro, donde dieron su primera nota juntos.



“¿Puedo preguntar qué pasa entre ustedes?”, comenzó indagando la movilera. “¡Nada! Bah, no sé...”, dijo divertida ella mientras le tomaba cariñosamente la cara. “Por ahora no”, contestó tímidamente Sebastián Nebot, que tiene 33 años, es oriundo de Mendoza y se dedica a la política. Y agregó: “Vine a Buenos Aires una semanita, estoy acá con Lizy y lo importante es que ella esté bien, feliz”.



En tanto, la ex conductora de El Precio Justo acotó: “Lo amo desde 2016, pero él no sabe”. En este sentido, se explayó sobre cómo se conocieron: “Me llevaron a un boliche, a hacer una presencia, y ahí lo conocí porque la dueña no pudo ir porque estaba con un problema de salud y él se ocupó de todo. A partir de ahí pegamos una onda espectacular, que después se terminó en 2019 cuando me puse de novia”.



El tiempo pasó, y ahora que ella está soltera, el joven fue quien dio el primer paso. “Me preguntó cómo estaba y a partir de ahí nos empezamos a hablar y nos vimos ahora”, reveló Tagliani. Él, por su parte, se mostró muy enamorado: “Es increíble Lizy, la conozco de hace mucho tiempo”. “¿Y a vos qué te gusta de él?”, le consultó la periodista a ella. “Todo”, contestó entre risas. Y cerró: “Quisiera que sea mi novio, pero él tiene un montón de cosas, de compromisos, trabajo, familia, que hay que cuidar”.