Finalmente, «Casados con hijos» confirmó su versión teatral

Buenos Aires. Finalmente, la espera para los fans de «Casados con hijos» terminó. Después de varias postergaciones por la pandemia -la fecha original era en junio de 2020 -la exitosa sitcom argentina tendrá su versión teatral en 2023 nada más ni nada menos que en el Gran Rex de Buenos Aires.



Así lo anunció Telefe, que publicó las fotos del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis, a los que se sumó un “inesperado vecino”, Michael Bublé. El marido de la ex Rebelde Way no solo fue testigo de esta reunión, sino que también fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra que debutará a comienzos del próximo año.



Luego de las restricciones por el coronavirus y una vez que el elenco pudo coordinar sus agendas, ya es un hecho que el próximo verano estará en calle Corrientes. Sin embargo, será sin el personaje de María Elena que interpretaba Érica Rivas, que habría estado en desacuerdo con algunos puntos del guión.