Los 85 de Jack Nicholson, el genio seductor de Hollywood

EE.UU. El mítico actor estadounidense Jack Nicholson, protagonista de gran cantidad de éxitos cinematográficos de Hollywood, cumple hoy 85 años.



Actor, productor, guionista y director, está retirado desde hace 12 años pero sigue presente en la piel de personajes y películas inolvidables, como «El resplandor», «La fuerza del cariño», «Mejor... imposible», entre muchas otras.



Su carrera se desarrolló durante más de sesenta años. Es reconocido por interpretar una gran variedad de personajes, como protagonista o como actor secundario: desde cómicos o románticos hasta psicópatas, perturbados o villanos.



Sus doce nominaciones al premio Oscar lo han convertido en el actor con el mayor número de candidaturas de la historia de este certamen. Alcanzó el máximo galardón como actor principal en 1976 por el drama One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975), en 1984 como actor de reparto por la comedia romántica La fuerza del cariño (1983) de James L. Brooks y en 1998 de nuevo como principal por otra comedia de este mismo director en Mejor... imposible (1997).



Es el único actor, junto con Walter Brennan y Daniel Day-Lewis, que posee tres estatuillas. También ganó seis Globos de Oro a lo largo de su carrera, y en 2001 fue homenajeado con el Premio Kennedy. En 1994 se convirtió en uno de los actores más jóvenes en ser reconocido por el American Film Institute, por su contribución a la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas.



Algunas de sus cintas más emblemáticas son la película de carretera Easy Rider (1969), el drama Mi vida es mi vida (1970), la comedia dramática El último deber (1973), el film-noir Chinatown (1974) y el drama épico Reds (1981). Entre sus personajes más conocidos destacan el de Jack Torrance en El resplandor (1980), el de Joker en Batman (1989) y el de Frank Costello en The Departed (2006). Otras películas de su filmografía son El honor de los Prizzi (1985), Las brujas de Eastwick (1987), A Few Good Men (1992) y About Schmidt (2002). Su último largometraje (How Do You Know) data del año 2010.



En la vida real, Nicholson sólo se casó y se divorció una vez, de su primera mujer, la actriz Sandra Knight, con quien coprotagonizó El terror en 1963. Pero tuvo seis hijos, con cinco parejas distintas. La más consolidada fue la que formó junto a Anjelica Huston entre 1973 y 1990, desde que ella reinaba vestida por Halston en Club 54, tanto que en una escena de Annie Hall (1977), para convencer a la protagonista de que fuera a una fiesta, Paul Simon le asegura que van a estar “Jack y Anjelica”, que por entonces eran sinónimo de romance y glamour.



Durante su tormentosa relación, Nicholson fue tan infiel como su personaje de El difícil arte de amar –un título que parece casi escrito para dos que, al decir de Huston, “se hacían hervir la sangre”–, al punto de tener hijos con otras mujeres mientras estaba con la actriz con la que compartió casa y cartel en El cartero llama dos veces (1981) y El honor de los Prizzi (1985), dirigida nada menos que por el padre de ella, John Huston. Así y todo, el bueno de Jack siempre tuvo otros gestos por los que sus propias ex lo han perdonado y suelen recordarlo de la mejor manera. Incluso Anjelica.