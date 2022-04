Morena Rial fue distinguida en Las Vegas por su carrera profesional

En el día de hoy Morena Rial fue distinguida junto a Adrián Suar con un diploma que reconoce su carrera profesional y la posiciona dentro del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Estados Unidos.

Jacqueline Patoka, empresaria y encargada de los asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, fue la encargada de entregar dicho reconocimiento.

"Un gran orgullo para el Paseo de las estrellas de Las Vegas y su comitiva entregarte este reconocimiento en tu país @moreerial", escribió Patoka en una historia, donde está junto a Morena.

Asimismo, la joven influencer mantiene con Patoka una relación casi filial ya que comúnmente suele llamar a la mujer como "mamá".

Tras los honores, Morena y la empresaria salieron a celebrar el reconocimiento y Patoka se volcó a las redes sociales para explicar de qué se trata este diploma que también le fue entregado a Adrián Suar.

"No puedo comentar mucho, pero está asociado a muchas cosas en Las Vegas, y proposiciones", empezó diciendo la empresaria. "Para nosotros es un orgullo contar con la presencia de una figura argentina. Lo lindo es que la apoyen, sentir el amor. Eso no lo tiene cualquiera. More, felicitaciones", agregó desde sus redes.