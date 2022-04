Luego de 24 años, Brian May relanzó su segundo álbum solista

Reino Unido. La versión de Brian May de la segunda mitad de los noventa no tenía mucho que ver con la actual de 74 años. Por esos días, el guitarrista no quería saber nada con Queen y casi que se escapaba de un pasado que lo había llevado a ser uno de los músicos más reconocidos del mundo. También aseguraba que la mítica banda había concluido con la muerte de Freddie Mercury y que no había más para explorar luego de la salida de Made in Heaven en 1995. Hoy, con la cabellera blanca (pero la misma cantidad de rulos), se pelea con la crítica hostil que lo acusa a él y a Roger Taylor de tener una “banda tributo” arriba del escenario junto a Adam Lambert. Defiende lo que considera que es “Queen” con todas las letras, con la misma tenacidad con la que lo hacía en los setenta y los ochenta, cuando los periodistas especializados escribían reseñas que él consideraba injustas, ante el lanzamiento de los discos que luego terminaban siendo todo un éxito.



Aprovechando el impuso de la película Bohemian Rhapsody, que dejó una nueva camada de nuevos fans y coleccionistas, May relanzó Another World. Un disco que, como el Electric Fire de Taylor (también editado en 1998), no tuvo mayor repercusión a nivel global en su momento. En sus 12 tracks conviven sus momentos más heavys, de los que ya habían aparecido destellos en el primer disco, Back to the light -también reeditado recientemente-, con las armonizaciones queeneras que uno puede buscar en un disco solista del guitarrista del mítico cuarteto. Para los amantes del género, no es un detalle menor que el disco es la última grabación del baterista Cozy Powell, fallecido poco antes de la salida del álbum en un accidente automovilístico.



La muerte de Powell fue uno de los grandes golpes de la vida de May, tanto en lo personal como en el ámbito musical. Incluso consideró no salir de gira para presentar el LP. Finalmente lo hizo con Eric Singer de Kiss, que había reemplazado a Eric Carr, fallecido el 24 de noviembre de 1991, igual que Freddie Mercury. Cyborg es una de las pocas canciones en las que Powell no estuvo detrás de los parches. La grabó el recientemente fallecido Taylor Hawkins de Foo Fighters.



Además de los temas originales de la producción, el disco tiene interesantes covers como One rainy wish de Jimi Hendrix, Slow down de Larry Williams y All the way from Memphis de Ian Hunter en la época de Moot the Hoople, banda que tenía a Queen de telonera al inicio. Todas canciones y artistas que tienen que ver con las máximas preferencias de May y que muchos fans de Queen descubrieron con este disco.



El relanzamiento de Another world 2022 incluye un disco doble con rarezas y “lados b”. Claro que también se edita el tradicional box set para el deleite y el gasto del coleccionista. Pero la frutilla del postre es la nueva versión en vinilo. Es que para 1998 el formato estaba prácticamente extinguido y todavía faltaban unos años para el boom y el renacimiento del formato. Aquellos pocos originales hoy cuestan pequeñas fortunas.



Como ocurrió hace 24 años, On my way up es corte de difusión y cuenta con un nuevo videoclip donde aparecen las otras debilidades del guitarrista: la naturaleza, los animales, las estrellas y el cosmos.



Brian May volverá a los escenarios para la gira europea de Queen y Adam Lambert “Rhapsody Tour” pospuesta por la pandemia, que contará con 36 fechas. Comienza el 27 de mayo en el Reino Unido y termina el 25 de julio en Finlandia. (Infobae)