Córdoba: Murió Ica Novo, tenía 70 años de edad

Ica Novo murió esta madrugada en la ciudad de Córdoba a los 70 años de edad. Oriundo de Deán Funes, era guitarrista, percusionista, poeta y cantante y desarrolló una valiosa labor artística como autor, compositor, arreglador y productor.

Supo ser además docente y estudioso del folklore y el tango.

En Corral de Bustos, formó su primer grupo folclórico, "Los del Llano" y se dio el gusto de tocar con Mercedes Sosa, Chango Farias Gómez, Peteco Carabajal, Rubén Juárez, León Gieco, Lito Vitale, Liliana Herrero, Raúl Carnota, Leda Valladares, Jorge Durietz, Roque Narvaja, Verónica Condomi, Jacinto Piedra, Liliana Vitale, Suna Rocha y otros.

.Su hermana, María Elena Novo posteó en su red social: "Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo. Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de Los Andariegos, de Los Nocheros de Anta, entre otros, y el que me inició en la militancia en el Peronismo. Todo esto mamado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista. Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos. María Zamba, el papi, la mami, la Lali, la Nuni y la Mica te están esperando. Dejás para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas. Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más".

El velatorio será a las 10 horas en Jerónimo Luis de Cabrera 148 de la ciudad de Córdoba.