Llega «The Offer», la serie que contará cómo se filmó «El Padrino»

EE.UU. El Padrino llegó a su 50 aniversario y los cines de todo el mundo volvieron a estrenar la película en homenaje. Su paso dejó una buena impresión en la industria de salas sobre el rendimiento de un clásico y comenzaron a llegar otras atrás de ella. No hay dudas de que fue una película icónica y una de las mejores de la historia por guión, dirección, interpretación, vestuario, edición y más. Pero atrás de una gran película, también hay una gran historia y es lo que cuenta The Offer, la serie de Paramount+ que debuta el 28 de abril.



La serie plantea un camino, un recorrido de cómo de la idea de adaptar el libro de Mario Puzo empezó a sumar nombres importantes al cast pero también problemas con la mafia real, con los costos, etc.. Entre los detalles están cómo los productores, liderados por Albert S. Ruddy, decidieron avanzar en la realización de la película, en la elección de los intérpretes, conquistarlos, pero también el deseo de otros como Marlon Brando que se ofreció para trabajar en la misma. Detrás de cada solución estaba Ruddy y quien hizo posible el llevar adelante esta película. Todo esto es lo que quiere contar la serie de 10 episodios.



Albert S. Ruddy participó de la realización de la serie. Reconoció lo complicado que fue concretar la película por el presupuesto escaso, porque el estudio estaba casi en vías de extinción y el factor sorpresa: la mafia había leído el libro de Puzo y lo consideraba revelador y ofensivo. “No es solamente una película de gangsters. Es una historia sobre la familia. Es Shakespeare. Es épica”, insistía Ruddy en las discusiones con los productores ejecutivos.



The Offer toma su título de la famosa línea de El Padrino: “Una oferta imposible de rechazar”. El Padrino dejó diálogos inmortales, pero la serie también se meterá en la construcción de muchas de esas escenas y su base en la realidad, en eventos que sucedieron incluso en pleno rodaje de la película.



El creador de The Offer, Michael Tolkin (Escape At Dannemora), adelantó detalles de la serie, de sus obsesiones con El Padrino y de lo poco que conocía sobre su realización y concreción. En una entrevista con Vanity Fair, confesó: “Todo lo que sabía sobre la producción de la película era que Mario Puzo se había peleado con Frank Sinatra”. El disgusto venía por el personaje de Johnny Fontane y su parecido a Sinatra. Nikki Toscano, showrunner de la serie, por su parte, agregó que de esas historias hay muchas, pero que otras las quitaron para no perjudicar al producto.



Miles Teller es el protagonista de la serie y quien interpreta a Ruddy. Llegó al papel luego de la desvinculación de Armie Hammer cuando la policía de Los Ángeles abrió una investigación en su contra por abuso sexual. El actor de Call Me by Your Name.



El elenco lo completan Juno Temple como la mano derecha de Ruddy, Bettye McCartt; Matthew Goode es el excéntrico director de Paramount Studios Robert Evans; Giovanni Ribisi interpreta al jefe de la mafia que quería cancelar la producción, Joe Columbo; y Dan Fogler se convirtió en Francos Ford Coppola. Otros que forman parte del cast: Burn Gorman como Charles Bluhdorn, Colin Hanks como el poderoso empresario Barry Lapidus y Patrick Gallo como el escritor Puzo.



The Offer no será el único homenaje que recibirá El Padrino por sus 50 años de existencia, ya que Barry Levinson prepara una película: Francis and The Godfather. Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal interpretarán a Coppola y Robert Evans respectivamente. Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) también está confirmada para este proyecto en el rol de la esposa de Coppola, Eleanor.



Los primeros tres episodios de The Offer se estrenarán el 28 de abril por Paramount+ y luego un capítulo cada jueves.