Betiana Blum llega en Semana Santa con «La Pipa de la Paz»

Betiana Blum y Sergio Surraco son los protagonistas de La Pipa de la Paz, una de las obras que desembarcará en Semana Santa en Villa Carlos Paz. Se trata de una comedia dramática con un exquisito humor negro, donde una madre y su hijo se reencuentran en una hilarante situación al borde del ridículo.

Desde el miércoles 13 de abril, saldrá a escena en el Teatro Holiday.

La actriz, que cuenta con una gran trayectoria en el mundo del teatro y la televisión, dialogó en exclusiva con EL DIARIO y expresó su felicidad por volver a la ciudad. «Me encanta estar en Carlos Paz, es un lugar tan agradable que parece que uno estuviese en una burbuja. Yo vine la última temporada con Flavio Mendoza y ahora vuelvo con una obra que me parece magistral, una obra de la autora argentina Alicia Muñoz. Es un espectáculo con un gran sentido del humor, pero que es profunda también».

«El tema de la paz es muy amplio. La paz no tiene opuestos, todo creen que lo opuesto a la paz es la guerra, pero no tiene opuestos. La paz incluye todo, para estar en paz uno tiene que aceptar todo lo que sucede. Es interesante el mensaje que deja, yo estoy contenta porque no es fácil encontrar una obra así. En este momento con todo lo que la gente vive, entrar a un teatro y reírte más de una hora, es algo sanador»; reconoció.

«Para mí, también está el desafío de dirigirla. Somos dos personajes y tengo la posibilidad de decidir hacia donde quiero llevarla. La obra tiene mucha música y eso suma mucho, pero también es muy interesante la escenografía porque crea una impresión visual y un clima particular. Esta semana hacemos Rosario, Ramallo y después Carlos Paz»; completó.