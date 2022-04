Mirtha Legrand respondió a quienes hacen chistes sobre su edad

En su última aparición pública, en el Teatro Colón, Mirtha Legrand fue consultada sobre las bromas que realizan los internautas respecto a su edad y dio una contundente respuesta.

“Los tengo bien vividos. Ojalá lleguen a mi edad tan bien como yo”, lanzó la diva ante el micrófono de LAM. En la misma ronda de declaraciones, afirmó que volverá a la televisión aunque no quiso entrar en detalles.

“No te voy a hablar de eso porque es tarde. En lo que a mi respecta voy a estar”, respondió Mirtha al respecto y aprovechó la ocasión para aclarar que no está enojada con Adrián Suar.

“No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira", se sinceró. En relación a los rumores de irse a otro canal, eligió mantener el silencio: "No sé a qué pantalla. No diré más nada".

En febrero, "La Chiqui" cumplió 95 años y lo celebró en su departamento de Avenida Libertador junto a unas veinte personas. En esa oportunidad, bromeó sobre la fórmula para mantenerse con salud y buen humor y aseguró entre risas "ah, pero yo no cumplo 95, hoy cumplo 59″.

“He tenido una vida maravillosa, llena de felicidad, de gente que me quería, con dos hijos divinos, un marido amoroso, un público que me ama, ¿qué más puedo pedir? Todo muy placentero”, celebró aquel día en charla con la prensa en la puerta del su edificio.

Fue su nieta, Juana Viale, quien cuidó su lugar en la pantalla durante toda la pandemia, e incluso se mantuvo también cuando la situación sanitaria mejoró. Respecto a su labor como conductora, Mirtha opinó:

“La veo maravillosa, desde que empezó hasta que terminó, una maravilla. Estaba segura, divina, elegante, distinguida, graciosa como es ella”.