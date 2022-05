El nuevo álbum de Harry Styles, récord en ventas en 3 días

EE.UU. El cantante de pop inglés Harry Styles consiguió el récord de venta de discos de vinilo en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos con su álbum "Harry’s House", que facturó 146 mil copias en solo tres días tras su debut y le quitó el primer lugar para esa marca a Taylor Swift.



El tercer álbum de la estrella de pop, que se inició en la banda juvenil One Direction, obtuvo la mayor cantidad de ventas en formato de vinilo en su primera semana de lanzamiento luego de tres días de estar disponible desde el 20 de mayo, informó el portal especializado Variety.



El LP fue comprado en 146 mil oportunidades en Estados Unidos y pasó a la cantante Taylor Swift, que con el vinilo de su disco "Red" detentaba hasta ahora el primer lugar en ese rubro desde el año pasado.



El éxito del británico de 28 años no es una sorpresa, ya que su álbum de 2019 "Fine Line" fue el lanzamiento número uno en ventas de vinilos del año siguiente y el auge continuó en 2021 con el cuarto lugar del año en ese formato.



En tanto, su primer disco solista tuvo auge en 2017 al vender 236 mil copias también en su edición para tocadiscos.



La revitalización del vinilo se encuentra en alza, ya que el año pasado ese formato superó en ventas a los CDs por primera vez tras la transición que popularizó a los discos compactos desde la década del ochenta.



"Harry’s House", además, llegó al primer puesto de la Billboard’s Top 100 y su corte "As It Was" se convirtió en la canción más escuchada en Spotify 24 horas después de publicada.