Francella terminó de filmar su última película: «Los conspiradores»

Buenos Aires. Guillermo Francella destacó en charla con Télam que en la próxima película que protagoniza, titulada "Los conspiradores" y que hace días finalizó sus grabaciones, transita "por primera" vez el género del thriller como actor, pero que siempre le había apasionado "como espectador".



El largometraje, dirigido por Martino Zaidelis por casi dos meses en Argentina y España, sigue a un experimentado piloto aeronáutico extorsionado por el personaje encarnado por Pablo Rago, un agente de inteligencia que trabaja en el Aeropuerto de Ezeiza.



El resto del elenco se completa con Andrea Frigerio, Guillermo Arengo y Carlos Portaluppi y la película tiene fecha de estreno en los cines de todo el país pautada para el próximo 19 de enero, para poco más adelante desembarcar en la plataforma HBO Max.



"Me sedujo el guion, que es muy interesante, donde transito un género que nunca había explorado desde lo interpretativo, el thriller. Como espectador siempre me apasionó vivir la adrenalina que tiene, algo que tiene esta película. Me gustó el universo de la aeronáutica y todo lo que le acontece a un simple mortal por un hecho fortuito", contó Francella en diálogo con Télam.



Sobre su expectativa en torno a la recepción del público, el veterano actor que hace poco presentó la muy comentada "Granizo" por Netflix, sostuvo que "a la gente le va a gustar mucho y va a acompañar el padecimiento del protagonista, se va a meter en este mundo y va a quedar atrapada", ya que la narración "está bien llevada, contada, dirigida e interpretada".



"Hubo colaboración de pilotos verdaderos para ver cómo es el mundo dentro de una cabina de avión. También hubo locaciones que yo no había vivido nunca, así que fue un proceso original", agregó sobre el detrás de escena.



Con guión de Emanuel Diez, la película será distribuida en cines por Warner Bros. Pictures y es una producción de Particular Crowd, 100 Bares, e Infinity Hill en asociación con Cimarrón.