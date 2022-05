«Triangle of Sadness» se llevó la Palma de Oro en Cannes

Francia. El realizador sueco Ruben Ostlund se llevó ayer la Palma de Oro del Festival de Cannes por su sátira sobre el dinero y la apariencia "Triangle of Sadness", que fue muy esperada en la Croisette, pero aunque bien recibida generó cierta decepción por un tratamiento algo obvio y con momentos fallidos.



Con este lauro, Ostlund acumula su segunda Palma luego de la obtenida por "The Square" en 2017, mientras que en su debut en Cannes en la sección Un Certain Regard en 2014 había ganado el Premio del Jurado por "Force Majeur", quizás su mejor filme.



La decisión del jurado respecto de "Triangle of Sadness" y otros lauros, como el Gran Premio (ex aequo) concedido a la realizadora francesa Claire Denis por "Stars at noon", generó cierta polémica entre los acreditados, en una premiación que tuvo un olvido imperdonable con David Cronenberg, el gran realizador canadiense que trajo una estupenda y visionaria "Crimes of the Future", donde a la distopía sin automóviles quemados ni ciudades incendiadas o desiertos de cemento le suma el mejor tratamiento de un filme noir que se haya visto en años.



Lo mismo le pasó a la directora independiente norteamericana Kelly Reichardt que trajo a Cannes la muy bella "Showing Up" sobre el trabajo material de una escultora que prepara una exposición y no obtuvo ningún reconocimiento del jurado presidido por el actor francés Vincent Lindon.