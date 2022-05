Comienza la venta de entradas para ver a Marc Anthony en agosto

País. Marc Anthony es uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina, haciendo honor a Puerto Rico, la tierra de sus padres. Después de llenar todos los escenarios de Norteamérica y de Europa, su gira “Pa’lla Voy” visitará el cono sur con un extenso repertorio.



“Pa’lla Voy” Tour estará en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto, desde donde continuará su recorrido por los grandes escenarios del continente. Este lunes 30 de mayo, desde las 10 horas, se abrió la preventa con Tarjeta Santander American Express. En tanto, mañana se inicia la venta general también en el sitio de Movistar Arena.



El espectáculo del 28 de agosto tendrá como protagonista Pa’lla Voy, que le da nombre a su último álbum, a la canción insignia y al tour por Latinoamérica. De este nuevo disco también interpretará Gimme some more, El que te amaba, Amor no tiene sexo, Nada de nada, Si fuera fácil, No se quita y Yo le mentí, entre otras. Tampoco faltarán los clásicos y grandes éxitos musicales como Vivir Mi Vida, Tu Amor Me Hace Tanto Bien y De Vuelta Pa’ La Vuelta.



La presentación de Marc Anthony es producida por Fénix Entertainment Group.