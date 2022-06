«La Pipa de la Paz» vuelve a Carlos Paz tras el éxito de Semana Santa

Betiana Blum y Sergio Surraco regresarán a Villa Carlos Paz con «La Pipa de la Paz», el espectáculo que presentaron con éxito durante Semana Santa y que saldrá a escena mañana sábado 11 de junio en el Teatro Libertad.

La gira cordobesa incluye una función en el centro cultural de Dean Funes (prevista para este viernes) y una presentación en el Teatro Real de la capital cordobesa, el próximo domingo 12 de junio.

Se trata de una divertida y emotiva comedia para toda la familia, una obra de gran nivel narrativo y dramático. El actor Sergio Surraco brindó una entrevista a EL DIARIO y expresó: «Venimos de estar en varios lados, arrancamos en Rosario, seguimos en Ramallo y algunas ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Después de Córdoba, nos vamos para el sur. Con el público de Carlos Paz, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy cómodos durante la función que hicimos en Santa Santa. Nos fuimos gordos de alegría y de cariño y estamos muy felices con esta obra».

«Mi personaje es muy lindo y en principio, no tiene mucho que ver conmigo. Es un diplomático que trata de no salirse de sus casillas, buscando el equilibrio, pero que se encuentra en una situación particular con la madre. Todo personaje tiene algo y me gusta estudiar el comportamiento de los personajes, más allá de lo técnico»; completó.

Las se pueden conseguir por tuentrada.com