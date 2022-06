Publicaron el primer trailer de «Mike», la serie sobre Tyson

EE.UU. Puede que conozcas la historia deportiva de Mike Tyson y algunos de sus escándalos o excentricidades, pero esta serie tiene algo más para mostrar. Del creador y guionista Steven Rogers, el equipo detrás de Yo, Tonya y la showrunner Karin Gist, llega MIKE, una producción original de Hulu con estreno para el 25 de agosto de 2022. En Latinoamérica podría llegar por Star+.



El actor y ex-velocista de pistas estadounidense Trevante Rhodes (Moonlight, 2016, Bird Box: a ciegas, 2018), será quien interprete al exboxeador Michael Gerard «Mike» Tyson, también conocido como Malik Abdul Aziz.





Trailer de "Mike">>



El miércoles, Hulu lanzó el teaser de la serie biográfica “no autorizada y sin límites” de esta gran figura del boxeo. El video que inicia con la imagen de un hombre de espaldas en una especie de camerino para luego verlo de frente y la ruda imagen del mismo hombre mientras se mira en el espejo rodeado de luces, con una voz en off que dice lo siguiente: “Me llaman salvaje, ¿ese soy yo? Sí...No”.



Luego con una música de fondo algo inspiradora nos desvela otras imágenes de lo que podría haber sido el diario de su vida personal y profesional; mientras finaliza con la impactante toma de un llamativo guantazo.



Otra de las figuras que acompañan a Trevante en esta ficción es Harvey Keitel (Perros de calle, 1992), tomando el papel de su entrenador y mentor Cus D’Amato. Junto a ellos veremos a Laura Harrier (Hollywood), quien personificará a la actriz Robin Givens, primera mujer de la estrella. Por otro lado, Russell Hornsby (El odio que das, 2018) será el promotor Don King y Li Eubanks (If Not Now, When?, 2019) dará vida a Desiree Washington, la modelo por cuya violación la estrella del boxeo obtuvo una condena en 1992. Cabe traer a colación que sobre Mike Tyson ya se ha hecho una primera biopic a mediados de los años noventa, en este caso en forma de tv-Movie para HBO.



Mike se estrenaría en América Latina a través de Star + sin fecha confirmada.