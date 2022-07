Tom Hiddleston y Zawe Ashton esperan su primer hijo

Tom Hiddleston y Zawe Ashton están en la espera de su primer hijo. El anuncio tuvo lugar en la premiere de Mr. Malcolm’s List, película en la que participa la intérprete, cuando apareció con su pronunciada panza de embarazada. En las imágenes se puede ver a la actriz posando con un vestido de brillantes, las cuales fueron captadas por la revista Vogue, medio que también retrató el momento en el que fue maquillada y peinada para el evento. A pesar de que dejó fotografiarse, no dio declaraciones al respecto.

La pareja se conoció hace tres años en la obra de teatro Betrayal, en la que compartían escenario junto a Charlie Cox (Daredevil). En cuanto a las sospechas de su compromiso, éstas iniciaron durante los BAFTA 2022, cuando en marzo Zawe apareció con un brillante anillo en su dedo anular; meses después del evento, el actor confirmó que estaban comprometidos.

Ambos pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel. Hiddleston ya tiene un papel muy importante en la industria, debido a que interpreta al Dios del Engaño y al hermano de Thor; además de haber estado en las entregas protagonizadas por Chris Hemsworth, también actuó en la saga de Avengers y hasta tiene una serie en solitario de su personaje: Loki (2021).

En cuanto a su prometida, ella está dando sus primeros pasos en los estudios de Marvel, ya que se suma a la franquicia para la secuela de Capitana Marvel, titulada The Marvels. Se trata de una producción bastante esperada por los fanáticos, la cual juntará a Ms. Marvel (Iman Vellani), personaje que ya tiene una serie en solitario para Disney+; Mónica Rambeau (Teyonah Parris), quien fue presentada con más detalle en WandaVision; y Capitana Marvel (Brie Larson), superheroína que ya tiene una película en solitario y que apareció en Avengers: Endgame.

The Marvels llegará en julio de 2023 y cuenta con Nia DaCosta (Candyman) como directora y Megan McDonnell (WandaVision) como guionista. Además, regresarán personajes icónicos del universo como Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien la última vez que apareció en este universo fue para Spider-Man: Far From Home (2019).

Fuente: NA