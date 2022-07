Murió el compositor del famoso tema de «James Bond»

Reino Unido. El músico inglés Monty Norman, muy reconocido por sus colaboraciones en el teatro musical y sobre todo por haber compuesto el tema insignia de la saga de James Bond , murió ayer a sus 94 años. Sin conocimiento detallado de la causa, por medio de The Guardian se conoció que la familia de Norman comunicó su partida.



Norman tuvo una extensa carrera, dentro de la cual se destacó la composición del tema más importante de la saga de películas de James Bond. Creó el tema para el film de 1962, “Dr No”, con Sean Connery dando vida al espía británico; y a partir de ese momento fue usada en toda la franquicia. Cabe mencionar que la colección completa de las películas de James Bond se puede ver en Prime Video.







Originario de Stepney, Londres, nacido en 1924, Monty Noserovitch (su nombre de cuna) fue el hijo de una familia de inmigrantes judíos oriundos de Lituania. Tras la II Guerra Mundial, el compositor se hizo un nombre como cantante en big bands, para luego dar el salto al teatro musical con títulos tan célebres en Reino Unido como Expresso Bongo (1958).



Películas de James Bond



En su historia han sido ocho los actores que en total han caracterizado a 007 (sin contar solo la oficialidad legal de EON Productions, productora oficial original). Y son tres las películas no realizadas por EON, las llamadas “no oficiales”, a pesar de cumplir todos los derechos legales para la utilización del personaje. Estas son Casino Royale (1954) de Paramount Pictures, Casino Royale (1967) producida por Columbia Pictures, y Never Say Never Again (1983) de Warner Bros.



Son 28 versiones de James Bond hasta el 2021, recordando que el capítulo inicial de la serie americana Clímax, titulado “Casino Royale” de 1954, fue la primera adaptación fílmica que se realizó con autorización del novelista inglés y creador de este característico personaje, dando como resultado al icónico Bond. Y posteriormente se dio la primera producción titulada Agente 007 contra el Dr. No, en 1962, con Connery.



En esta entrega original, su sinopsis describe que “James Bond llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos de un agente especial británico y su secretaria. Pero, al mismo tiempo, descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key. En esta ocasión, su enemigo es el Doctor No, que, con la ayuda del profesor Dent, se propone ejecutar un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.”



Y la última de esta saga es Sin tiempo para morir (2021), interpretando a Bond el británico Daniel Craig (con esta completa el protagonismo en 5 de ellas), que muestra la nueva vida de Bond, quien se ha apartado del servicio secreto mientras disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Aunque su calma no dura mucho, puesto que, después de varios inesperados sucesos, se encarga de la misión de rescatar a un científico secuestrado; lo cual resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, además de llevarlo a descubrir un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.



En caso de que lleguen a surgir nuevas versiones de esta saga, Monty Norman será recordado en cada una de ellas por magistral composición musical.