Wanda Nara vuelve a trabajar en la televisión argentina

Buenos Aires. Wanda Nara volverá a trabajar en la televisión argentina. Tras el recordado programa junto a Susana Giménez, y sus participaciones en Morfi, todos a la mesa (2018) y Por el mundo (2019), la empresaria vuelve a Telefe con un variado combo de proyectos.



“Wanda Nara firmó contrato para hace varias actividades artísticas, ninguna fija”, informó el periodista Ángel De Brito. Y adelantó algunas actividades: “Va a viajar con Marley al Mundial, va a hacer algo acá en Buenos Aires y creo que una docuserie para Paramount”, aseguró el conductor.



De Brito agregó que la empresaria va a trabajar en algunos programas que ya forman parte de la grilla del canal de las pelotas y hacia fin de año se dirigirá a Qatar junto al conductor de La Voz Argentina para mostrar todo el color de la gran cita futbolera.



Vale recordar que si bien la esposa y representante de Mauro Icardi no trabajó en ciclos vinculados al futbol en nuestra pantalla chica, tuvo una recordada participación en Tiki Taka, un programa de debate futbolero de la televisión italiana.



De momento, ni el canal ni la empresaria se manifestaron en sus redes sociales sobre esta situación. Sin embargo, días atrás Wanda había adelantado algunos indicios en diálogos con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. “Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades”, contó en la red social donde supera los 13 millones de seguidores.