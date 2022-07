Tinelli ultima detalles para su regreso a la televisión

Buenos Aires. "Canta conmigo ahora", el certamen conducido por Marcelo Tinelli que adaptará el exitoso formato "All Together Now" para la TV argentina y en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, podrá verse desde el próximo lunes 25 a las 22.30 por la pantalla de eltrece.



Entre la centena de jueces y juezas que conformarán el panel que decidirá quiénes avanzan al podio de ganadores se encuentran nombres propios de la talla de Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli.



Desde sus asientos, evaluarán el abanico de géneros de las distintas presentaciones de los participantes, que tendrán la tarea de conseguir que los integrantes del jurado se pongan de pie, presionen un botón y canten junto a ellos para obtener la posibilidad de avanzar en el camino hacia el primer puesto.



Producido por LaFlia -creada por Tinelli en 2018 como sucesora de Ideas del Sur-, el ciclo contará con un casting multitudinario y de claro corte federal, luego de que en mayo pasado comenzaran las audiciones en diferentes provincias a lo largo y ancho de la Argentina.



La primera de ellas fue Santiago del Estero, desde donde Matías Amaya, productor de LaFlia, comentó a mediados de mayo en diálogo con Télam que la búsqueda se centraba en "buenos cantantes", ya sea de forma "individual, dúo, trío o cuarteto", pero no en grupos de más miembros.



"Su objetivo será emocionar a los jurados, ponerles la piel de gallina, contagiarlos con su canto para lograr que los cien lo voten o la mayor cantidad de votos posibles", agregó en esa ocasión.



Además, explicó que "los participantes que más votos saquen ocuparán un podio de tres puestos; el que quede en el puesto número 1 pasa directamente a la segunda etapa y los que quedan en los puesto 2 y 3 vuelven a competir y el que más votos obtenga de parte de 'Los 100' también pasa a la siguiente etapa".



En tanto, "Canta conmigo ahora", que tendrá a la influencer Emily Lucius en el rol de Host Digital para mostrar todos los contenidos exclusivos del certamen en redes sociales, intentará convertirse en un atractivo dentro de la grilla televisiva con una puesta de cámara de 360° y tecnología de avanzada para llevar a la pantalla un show de alto impacto visual.



Con la llegada del ciclo, Tinelli y LaFlia buscan renovar su propuesta de manera rotunda en relación al desgastado formato de "Showmatch", en el que los participantes eran los famosos, y que no fue acompañado por el rating durante 2021.