«El Pelado» López regresa con «Juego Chino»

Buenos Aires. Telefe se encuentra actualizando su grilla de programación. En este contexto anunció la llegada de Juego Chino con la conducción de El Pelado López. El ciclo de entretenimientos tendrá las mejores entrevistas y una variedad de divertidos juegos.



Según anunciaron desde el área de prensa del canal de las pelotas, en cada emisión el conductor recibirá un invitado famoso muy especial y lo someterá a un vertiginoso y divertido cuestionario. Además, lo desafiará en el Juego Chino, el clásico juego donde competirán por embocar pelotas de tenis en altura, en un recipiente ubicado en la planta baja.



Además, el programa tendrá juegos con diferentes vecinos de distintos barrios, que participarán desde sus balcones. Quien acierte más preguntas se hará acreedor de un premio.



Alejado de la pantalla chica hace tiempo, su última conducción que realizó El Pelado López fue al frente de Santo Sábado por la pantalla de América. Pero eso no le impidió protagonizar algún que otro escándalo mediático. En junio de 2021 volvió a tener un fuerte cruce con su ex pareja Sofía Jujuy Jiménez.



Como panelista invitada durante unos días en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la modelo se había referido en duros términos a su relación con López. "Como yo tenía 22 años y él era más grande, me perdí todo un momento de mi vida. No salía, no hacía nada. Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix".



Tras las repercusiones de sus dichos, el conductor le respondió durante un móvil con Intrusos (América). "La verdad que en el tiempo que ella dijo esas cosas yo estaba saliendo de una internación, algo grave y algo importante, entonces en este momento yo priorizo la salud y el amor", comentó.



Y agregó contundente: "La salud la estoy recuperando, y el amor me sobra. Todo lo demás me parece que es irrelevante. La verdad creo que, más allá de este tema puntual, hay como un nivel de no ver lo importante general. Vengo de estar en una clínica internado, hacerme problema por cosas como estas no tiene ningún sentido".