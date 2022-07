Ya se sabe quién reemplazará a Érica Rivas en Casados con hijos

Buenos Aires. Finalmente, después de una larga espera y de que muchos lamentaran la decisión de Érica Rivas de no participar en la versión teatral de «Casados con hijos» -en donde iba a interpretar a la recordada María Elena - se conoció quién será la actriz que la reemplazará: Jorgelina Aruzzi.



“Sería la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)”, anunció Marcela Tauro en el programa «Intrusos». Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”. En tanto, mostraron una primera imagen de la actriz junto a Guillermo Francella, aparentemente en el backstage de los ensayo de la obra que se estrenará en enero en Buenos Aires. “Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante”. destacó la exangelita.







En abril, Telefe anunció que finalmente, y luego de haber sido suspendida por la pandemia, la versión teatral debutará a comienzos del próximo año, en el teatro Gran Rex de la Calle Corrientes. En ese entonces, trascendieron las fotos del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis, a los que se sumó un “inesperado vecino”, Michael Bublé. El marido de la ex Rebelde Way no solo fue testigo de esta reunión, sino que también fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra.