Reeditarán «Animals» de Pink Floyd, pero con sonido envolvente

Mundo. A 45 años de su publicación, "Animals", una de las producciones más importantes en la discografía del legendario grupo británico Pink Floyd, será reeditado por primera vez con tratamiento sonoro 5.1, conocido como sorround sound (sonido envolvente).



Las versiones individuales estarán disponibles a partir del próximo 16 de septiembre y el 7 de octubre saldrá a la venta una versión de lujo, según informó la compañía Sony, aunque no brindó más detalles sobre su contenido.



"Animals" fue el décimo disco de estudio de Pink Floyd y es considerado uno de sus mejores trabajos, a la par de clásicos como "The Wall", "Wish You Were Here" y "The Dark Side of the Moon".



La temática del disco se centró en los serios problemas socioeconómicos que atravesaba el Reino Unido en esa década.



A la hora de abordar el tratamiento estético de esta producción, el grupo tomó como inspiración la novela "Rebelión en la granja", de George Orwell.



Así nació el célebre cerdo inflable que sobrevolaba el estadio en cada presentación de la banda, una costumbre que aún mantiene en vivo Roger Waters a la hora de interpretar "Pigs on the Wing", el tema motivo de la placa, de acuerdo a lo que se pudo ver en su última visita de 2018 en el Estadio de La Plata.