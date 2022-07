Kate Winslet protagonizará una novela de un escritor argentino

EE.UU. El escritor argentino Hernán Díaz es una de esas personas que vivió muchas vidas en una. Nació en Buenos Aires en 1973, vivió en Estocolmo, ciudad en la que se exilió su familia, volvió a la Argentina para estudiar Literatura, y después se mudó a Nueva York. Un día, el único día del año en el que la pequeña editorial estadounidense Coffe House Press recibe manuscritos para ver cuáles publica y cuáles no, mandó su novela In the distance, escrita originalmente en inglés. Le dijeron que sí, que la editarían. Con ese manuscrito se convirtió, sin escalas, en finalista del prestigioso premio Pulitzer en 2018. Fue, de hecho, el primer argentino en llegar a esa instancia.



Traducida a su lengua madre, In the distance fue A lo lejos, publicada en España y en Latinoamérica. Pero ahora Hernán Díaz va por su segunda novela, que, ya convertida en un bestseller también da que hablar. Trust se publica en 25 países, será adaptada a una miniserie producida por HBO y tendrá nada menos que a Kate Winslet como una de sus protagonistas.



Trust, que en Argentina se publicará en marzo de 2023 y que una vez más fue escrita originalmente en inglés, sigue la historia de Benjamin Rask, un magnate legendario de esos que brillaron en la década del 20 del siglo pasado en Estados Unidos. Alguien escribe una novela basada en su vida, engordada a base de chismes y secretos. El millonario se enoja por cómo lo muestran a él y a su esposa, hija de aristócratas y su compañera en eso de llegar a la cima: dicen que su riqueza es de origen dudoso; dicen que Helen, su esposa, está recluida. Así que decide pedirle a una secretaria que sea la escritora fantasma de sus memorias. Unas memorias que reviertan esa imagen que todo Nueva York está leyendo sobre él y que sólo conduce a una pregunta: “¿A qué costo se formó esta fortuna?”.



No es fácil el trabajo de la secretaria: el millonario reescribe la historia hasta tergiversarla y cambiar completamente su rol y el rol de su esposa, algo que llega a incomodar a la escritora fantasma, que se debate entre hacer el trabajo que le encargaron y tirar del ovillo de eso que llamamos “la verdad”.



Las páginas de Trust, escrita a través de cuatro voces y de cuatro géneros literarios distintos, intentan reflexionar sobre qué papel juega la riqueza en la identidad nacional de los Estados Unidos y en qué consiste el mito bien norteamericano del self-made man, es decir, el hombre que se inventa a sí mismo. Según la crítica de ese país, la novela es “un mordaz rompecabezas narrativo” que, también, se pregunta quiénes tienen el poder de definir cuál es la versión verdadera de la historia.



Díaz tiene un doctorado de la Universidad de Nueva York, edita una revista la Revista Hispánica Moderna de la Universidad de Columbia y también es autor de Borges, entre la historia y la eternidad. Publicó sus ensayos en The Paris Review, Granta y Playboy, entre otros volúmenes y esta vez, en Trust, escribe sobre el talento, la confianza, la intimidad y la verdad. (Infobae)