El exesposo de Britney Spears mostró videos de la cantante gritándoles a sus hijos

EE.UU. Los días difíciles no han terminado para la cantante Britney Spears luego de una tutela de 13 años de su padre Jamie, ya que ahora es Kevin Ferderline, su exmarido y padre de sus hijos, con quien enfrenta una polémica luego de que filtrara en redes sociales unos videos en donde supuestamente les grita a Sean y Jayden como respuesta a una publicación que la ‘Princesa del pop’ publicó y luego borró.



Todo ocurrió después que Federline asegurara al Daily Mail que los pequeños decidieron distanciarse de Spears e incluso no acudieron a su boda, tras lo cual ella rompió el silencio sobre su relación.



“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”, escribió Federline. Los videos también desaparecieron de la cuenta.



En la primera de las grabaciones, Britney les pide respeto. “Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. No, no está bien. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo ¿Entienden?”, afirma.



En otra grabación aparecen en un automóvil mientras a ella se la ve alterada después de obtener el teléfono de Sean.



Las palabras de Britney



En la publicación que ya no está disponible, la intérprete de ‘Toxic’ aseguró que estaba apenada por la forma en la que Federline decidió hablar públicamente cuando la situación debería haberse tratado en privado. Es así que detalló que los veía dos veces por semana y pidió que fueran tres, pero luego comenzaron a visitarla solo un día hasta el punto de dejar de ir.



“Sé que los adolescentes son difíciles de tratar a esa edad, pero vamos, hay que ser odioso. Me visitaban, entraban por la puerta, iban directamente a su habitación y cerraban la puerta con llave. El monitor me decía que solo le gusta estar en su habitación. Yo, como por qué vienen a visitarme si ni siquiera me visitan. Pero nunca dije eso porque tengo que ser amable”, refirió.



Britney afirma que esa situación le duele y quiere hacerla gritar. “Quiero sacudirles los hombros y decirles que despierten, yo también estoy aquí. La edad de la adolescencia es rara, no sé qué les pasa por la cabeza. Quería que me amaran tanto que podría haberme excedido”.



También se refirió a que Federline acusa tener una familia perfecta y los días que ha tenido sin respuesta como “otra forma de mi familia de haceme sentir absolutamente nada”. “Te puedo garantizar que la casa tiene más hierba que Ludacris, 50 Cent, Jay Z y Puff Daddy juntos. Quiere sacar a relucir mi pasado con esa cabeza calva y regresar a ese momento difícil de mi vida. Eso fue hace casi 20 años”, agregó.