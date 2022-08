Revelaron quién es la nueva pareja de Gerard Piqué

Reino Unido. La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue sumando episodios y ahora se conoció el nombre de quien sería la nueva pareja del futbolista, gracias a las declaraciones de una persona cercana a la joven de apenas 23 años.



Según informó el sitio británico The Sun, el jugador de 35 años mantiene una relación con la joven de nombre Clara Chia Marti, cuyas redes sociales habrían sido dadas de baja para que no circulen fotos suyas y para resguardar su identidad, algo que no pudieron conseguir.





La foto de Clara Chia Marti publicada por The Sun



“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, aseguró la fuente que se mantuvo en el anonimato. “La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, agregó.



Clara es 12 años menor que Piqué y se cree que lo conoció mientras trabajaba en eventos en su productora. Los allegados a la pareja aseguran que se ven desde hace algún tiempo. Lo que no está confirmado es si el romance comenzó antes o después de la separación de la cantante colombiana.



Curiosamente, a principios de julio varios portales internacionales habían coincidido en que el futbolista español solía realizar viajes con una “amiga” de unos 20 años de edad que trabajaba para su empresa y cuyo nombre comenzaba con la letra C. Esta descripción coincide de manera exacta con la de Clara Chia Marti.



Ella habría sido quien estuvo con el jugador de 35 años en el Mundial de Globos que organizó este año junto al streamer Ibai Llanos. “Ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, había revelado la periodista Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis. También viajaron juntos a Dubai, siempre por motivos laborales.



Cabe recordar que en junio Piqué fue fotografiado junto a una mujer rubia en una fiesta en una fiesta en Estocolmo, Suecia. En esa oportunidad el futbolista viajó al país nórdico en el marco de un evento organizado por el CEO de Spotify, Daniel Ek, con quien tiene gran relación debido a la asociación de la popular aplicación de música con el equipo culé.



La separación entre Shakira y Piqué fue anunciada en junio. Ambos se conocieron después del Mundial de Sudáfrica 2010, cuya canción oficial, Waka Waka, fue interpretada por la colombiana y del video participa el español, que en dicho certamen se consagró campeón mundial con su selección.



La artista no reveló las razones detrás de la separación, pero la pareja acordó un acuerdo de custodia temporal, a pesar de que Gerard quiere que los niños se queden con él en Barcelona y la cantante desea que se muden a Miami con ella. Mientras tanto la colombiana se mantuvo ocupada en los Estados Unidos como juez en el programa de televisión Dancing With Myself, junto a Nick Jonas. En abril lanzó el sencillo Te Felicito, con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, que formará parte de su próximo álbum número 12.



En tanto que Piqué vive un presente complicado en el Barcelona, donde el entrenador Xavi Hernández lo tiene como el “quinto zaguero” del plantel, según informó parte de la prensa española. Además, aceptó una rebaja en su salario para poder quedarse en el club y ayudarlo en el Fair Play de La Liga.