Aseguran que L-Gante volvió a separarse de Tamara Báez

El artista musical L-Gante vuelve a estar envuelto en una ruptura amorosa con Tamara Báez, la madre de Jamaica, su única hija.

Luego de atravesar varias crisis, la joven de 23 años compartió un contundente mensaje tras estar ausente en la cena en la que el músico recibió a Marcelo Tinelli y parte del equipo de “Canta conmigo ahora”, en su casa de General Rodríguez.

Primero, contó que se sentía mal y mostró en redes que se encontraba sola al cuidado de su hija, ya que, meses atrás, L-Gante alquiló una casa en un barrio privado para evitar el acoso de sus fanáticos, por lo menos, hasta terminar la casa que está construyendo para Claudia, su mamá.

“Vómitos y fiebre. Y se despertó Jami”, publicó el miércoles a la mañana Tamara, dando a entender que pasó una mala noche y, horas más tarde, compartió una imagen en la que mostró que estaba recibiendo suero.

“Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no lo olvido más. Re desilusionada”, escribió en sus redes, pero unos minutos más tarde lo borró.

Además, respondió a quienes pensaban que está esperando otro bebé: “No quiero que piensen que estoy embarazada, porque me lo preguntó todo el mundo y no. No, no, no y no”

Por su parte, la panelista de “LAM” Estefanía Berardi, aseguró que, luego del encuentro con Tinelli, L-Gante no volvió a ir a la casa en la que vive su hija.

“Ellos van y vienen porque tienen muchas discusiones, esto él lo ha contado en algunas notas. Pero definitivamente la información que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir. Ella un poco a través de sus redes daba pistas”, explicó.

Días atrás, en su debut en “Canta conmigo ahora” como jurado, Elián recibió una declaración de amor. Luego de que la participante Angie Carrasco interpretara “Ayer”, de Gloria Stefan, Tinelli quiso hablar con los jurados, y en diálogo con Ana Devin, cantante, bailarina e integrante del elenco de Sex, se llevó una sorpresa.

“Yo estoy un poco en una”, señaló la cantante. Ante el desconcierto del conductor, siguió: “Estoy desconcentrada… un montón de cosas me pasan con L-Gante”.

El tema no pasó a mayores, ya que Elián está en pareja con Tamara Báez, a quien no le cayó bien lo que sucedió públicamente.

Y en consecuencia, Devin aclaró que el cantante fue muy respetuoso y que no pasó nada entre ellos. “No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida… El futuro dirá, pero yo estoy re piola con mi marido”, explicó la artista, que tiene una pareja abierta.