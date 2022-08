Llega "She-Hulk", una superheroína con problemas muy «humanos»

País. "She-Hulk: Defensora de héroes", la nueva serie de Marvel que se suma este jueves a la oferta de Disney+, sigue a la prima de Bruce Banner, una abogada que repentinamente obtiene los mismos poderes que el famoso y monstruoso gigante verde y debe hace malabares con ellos y su vida cotidiana, en una propuesta en clave de comedia que gira alrededor de la pregunta: "¿Qué pasaría si de verdad obtuvieras habilidades sobrehumanas?".



"Probablemente no los querrías, porque me imagino que la mayoría de las personas no están sentadas, esperando y deseando tener todas las responsabilidades de ser una superheroína o un superhéroe. Sé que a mí no me pasa, al menos", aseguró en diálogo con Télam la creadora de la tira, Jessica Gao, que antes tuvo pasos como guionista por exitosos títulos como "Silicon Valley" y "Rick & Morty".



Como se delinea desde el estreno de "WandaVision", cuando llegó a principios de 2021 a esa plataforma de streaming como la primera producción para la pantalla chica del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), es el formato televisivo en el que la franquicia elige desviarse del tono que caracteriza a la mayoría de sus películas y explorar otros matices para su enorme marquesina de personajes.



Con un ritmo ágil y guiños realzados por el recurso de la ruptura de la cuarta pared, "She-Hulk" presenta a la premiada actriz canadiense Tatiana Maslany -reconocida por su trabajo en "Orphan Black"- como Jennifer Walters, la treintañera protagonista de esta historia que más de una vez le habla a la cámara y al público con gran carisma para llevarlo a través de sus aventuras.



Tim Roth y Benedict Wong, dos ya viejos conocidos de Marvel, forman parte de la historia como Emil Blonsky/Abominación, visto por primera y única vez en "El increíble Hulk" (2008), y el simpático y poderoso hechicero Wong, fiel compañero de Doctor Strange.



Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry también integran la lista de intérpretes de la serie, que Jessica Gao desarrolló junto a las directoras Kat Coiro y Anu Valia.