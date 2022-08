35 años después, Rick Astley recreó el video que lo hizo famoso

Reino Unido. A 35 años de su lanzamiento, el músico británico Rick Astley recreó el video de «Never gonna give you up» que lo hiciera famoso en todo el mundo en los años 80.



En este video conocido por todos, por lo menor por todos los 'boomers', 'millennials' y generaciones que vivieron los 80, vemos a Rick Astley con diferentes looks cantando y bailando. Originalmente se encontraba rodeado de varios bailarines que siguen el ritmo de 'Never gonna give you up'. Ahora, los bailarines se han transformado en vendedores de seguros. .



El video de «Never gonna give you up»>>



Es que estos movimientos han sido recreados como parte de una campaña de una aseguradora de coches y viviendas. El famoso Rick Astley ha recreado este videoclip que marcó la vida de muchos con sus movimientos de cadera, brazos y cabeza; todo coordinado. Con ello nos ha confirmado que la canción 'Never gonna give you up' sigue siendo todo un 'hit' que merece la pena ser bailado y escuchado.