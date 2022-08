La ex de Tinelli, Guillermina Valdés, estaría de novia con un empresario

Buenos Aires. Guillermina Valdés es una de las solteras más codiciadas del país. Luego de anunciar su separación de Marcelo Tinelli, la modelo y empresaria se encuentra muy tranquila disfrutando de la soltería.



En diálogo con Implacables, Guillermina reveló que recibe mensajes de varios pretendientes. "No es gente conocida, así que estás buscando algo que no es", aclaró.



"Esta necesidad que tengo de estar sola en este momento quizás genera esta energía donde no aparece nada porque no tiene que aparecer, y está bueno así", explicó. Y sostuvo: "Está bien que no se animen", cerró el tema.



Pero, en las últimas horas trascendió que la empresaria se habría animado a volver a apostar al amor. La información la dio Pampito en Mañanísima a modo de enigmático: "Hay una famosa recientemente separada que ya estaría en una nueva relación. Se está conociendo con alguien. Ella es re famosa, pero él no…", comenzó diciendo.



"Él es un empresario de cuarenta y pico. Están a full. En los próximos días se viene la presentación a los amigos de ella. Viene en serio la cosa. Lo van a negar primero, pero estamos hablando de Guillermina Valdés", disparó el panelista.



Por su parte, Estefanía Berardi agregó: "Cada uno está haciendo su vida. Si no se le conocía algo a ella, se le iba a conocer a él", sumó. "Es pronto tal vez para llamarlo noviazgo, pero se están conociendo", agregó Pampito.



Finalmente, expuso: "Esto está re chequeado. Es más, te estoy dando un dato fundamental y es esto de que la semana que viene ella se lo va a presentar a sus amigos más íntimos".