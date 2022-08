Luego de 2 años, vuelve la ceremonia presencial de los Premios Gardel

Buenos Aires. La primera edición presencial de los Premios Gardel luego de dos años (debido a la pandemia de COVID-19) comenzará este martes 23 a las 20.30 en el Movistar Arena de Buenos Aires.



La semana pasada se anunciaron las actuaciones que amenizarán la ceremonia, que estará dividida en dos partes y que se podrá sintonizar a través de la plataforma de streaming Star+. Tini, Abel Pintos, Airbag, Cazzu, Rusherking, David Lebón, La Konga, Nahuel Pennisi, Alejandro Lerner, Gustavo Santaolalla, Angela Torres, Zoe Gotusso, Ahyre, Julieta Laso y Miau Trío serán los artistas que se subirán al escenario.



La música urbana argentina, de gran explosión en los últimos tiempos, desbordó las categorías propias para posicionarse en las más importantes de la industria musical local. Varias de las figuras de este género son candidatas a llevarse el Gardel de Oro (rubro con el que también se conoce al “Album del año”, la estatuilla más codiciada a lo largo de la gala). Tal es el caso de Wos, Ca7riel y Nicki Nicole. Cualquiera de ellos puede hacer historia y convertirse en el primer artista de esa escena en obternerla.



Por supuesto también hay grandes candidatos de otros estilos musicales. Esta podría ser la cuarta vez que Abel Pintos se alce con la estatuilla, estableciendo un récord difícil de superar. De suceder, se despegaría de Charly García, con quien se encuentra igualado hasta ahora. También es una buena oportunidad para que Andrés Calamaro, de la mano de su álbum Dios los cría, se sume a García y Pintos en lo más alto. Aunque siempre hay chance para los batacazos, posibilidad que encarna Escalandrum. La inclusión de los liderados por Pipi Piazzolla en esta categoría ya de por sí significó un triunfo para ellos y para era el jazz nacional. Lo cierto es que Fito Páez fue el último músico en recibir el Gardel de Oro, saldando así una deuda propia y de la industria para con él. Eso coincidió con uno de los mejores años que tuvo su carrera musical.



Este año, los Premios Gardel constan de 48 categorías, cuyos contenidos fueron delineados por un jurado conformado por músicos, ejecutivos de la industria musical y periodistas. Los rubros con más nominados los tiene la música urbana (siete en cada una de las tres secciones que hay en esta edición, cuando la mayoría ostentan entre tres y cinco), y eso hace alusión al gran momento por el que transita en la Argentina. No es fortuito que esa escena se encuentre llamando la atención en todo el mundo. Para muestra está lo que acontenció con Bizarrap en julio pasado: el productor y DJ se ubicó en el ranking mundial de Spotify, tras la aparición de su Session #52, junto a Quevedo; fue el primer artista argentino que logra esa hazaña. No obstante, Gonzalo Julián Conde (tal es su verdadero nombre) no compite esta vez por ese single con el rapero español, sino por sus duetos al lado de Tiago PZK, L-Gante y Trueno.



Esta entrega patenta asimismo el recambio generacional, no sólo de estilos musicales sino también de artistas. Una vez que se tornó en icono del indie, Santiago Motorizado competirá por primera vez en varias categorías de los Premios Gardel. Una de ellas será “Mejor canción de rock”, donde se debatirá con artistas que no necesariamente son del género como Wos o la dupla conformada por Javier Calamaro y Ulises Bueno. Pese a esto, el músico platense no participa en “Canción del año”. O sí: en calidad de invitado del tema “Tu amor”, de Palo Pandolfo. Se trata de otra de las categorías más esperadas de la noche y la que posee más candidatos a llevarse la estatuilla: 10. El exlíder de Los Visitantes falleció en julio pasado, por lo que, de obtenerlo, sería el tercer artista que ganaría un Gardel de forma póstuma, luego de Luis Alberto Spinetta en 2016 y Willy Crook en 2021.