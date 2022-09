La respuesta de Magui Olave a Ulises Bueno tras el reclamo del cuartetero

Córdoba. La cantante Magui Olave le respondió a su primo, el también cantante Ulises Bueno, luego que éste le reclamara a través de sus redes sociales que se había olvidado de él.



“Te olvidaste de mí, pero no del artista, de tu primo, el que te necesita cuando no está bien!!!”, señaló el artista en su cuenta de Instagram. “Lo entiendo, es el éxito, pero primero somos familia”, había publicado el cuartetero cordobés.



“Anoche (Premios Gardel) me saludaste como un desconocido y me dolió mucho, pero bueno ¿será que la música hoy nos enfrenta?”, cuestionó Ulises. “Lamentablemente, utilizo este medio porque no tengo tu número. Yo te hubiera dado el Gardel a cambio de un abrazo!!!”, sentenció.



Ante este reclamo público, Magui Olave no dudó en responderle el posteo. “Eehhhhh???? Esto es en serio???? Apenas llegué al predio me acerqué a saludarte y después, cuando recibiste el premio, te felicité y hasta te dije que te amaba haciéndote un corazón!!! No entiendo nada, de verdad…”, le escribió la cantante.