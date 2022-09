Benjamín Vicuña se separó de su novia Eli Sulichín

Buenos Aires. Después de casi ocho meses de relación, la pareja entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín parece haber llegado a su fin. Así lo confirmó ayer Yanina Latorre en LAM (América). Luego de unos minutos de una enigmática ruptura, la panelista -que ejerció el rol de conductora del ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, que está de vacaciones - dio los nombres de los protagonistas y explicó los motivos.



“Ayer domingo por la noche, ella dio por terminada la relación”, comenzó informando la angelita. Y continuó relatando: “No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos...Diferencia de agenda, de momento (...) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”.



De todas formas, Yanina aclaró: “Están en comunicación constante, ella le va a bancar todo lo del papá (que está muy enfermo e internado en Chile)”. “Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, viajes. No hubo una discusión, es más, no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos. Es como que no es el momento de los dos: él está haciendo teatro, ella viaja muchísimo por laburo (...) Están en distintos momentos de la vida”, analizó.