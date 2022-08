Julian Lennon lanzó «Lucky Ones», otro adelanto de su próximo disco

Reino Unido. El cantante y compositor británico Julian Lennon lanzó el luminoso “Lucky Ones”, un nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio, que se titulará “Jude”, que se lanzará el 9 de septiembre y que según el hijo primogénito de John Lennon, "se siente casi como un disco de la madurez".



A los adelantos “Breathe”, “Save Me”, "Every Little Moment" y "Freedom", se suma ahora “Lucky Ones”, que capta de algún modo la capacidad de Lennon para inspirar esperanza.



El tema "Lucky Ones" de Julian Lennon>>



En un pasaje de la letra, la canción dice: "Siento que se avecina un cambio, lo sé, siento que una nueva revolución llama a mi puerta. Siento que se avecina un cambio tan fuerte. Puede que no sea para siempre, pero sé que somos los afortunados...".



El título del álbum, “Jude”, hace referencia a la legendaria canción "Hey Jude" de The Beatles, escrita por Paul McCartney para “consolar” a Julian, que en ese momento tenía 5 años, tras la separación de sus padres, Lennon y Cynthia Powell.



Originalmente escrita como "Hey Jules", McCartney cambió “Jules” por “Jude” porque pensó que sonaba mejor en la canción.



"Muchas de estas canciones se han estado preparando durante varios años, así que casi se siente como un álbum de madurez", comentó Lennon sobre su nuevo álbum. “Con gran respeto por el abrumador significado de la canción escrita para mí, el título Jude transmite el viaje muy real de mi vida que representan estas canciones".



Julian Lennon y Justin Clayton comparten la producción de "Jude" que saldrá a la venta el 9 de septiembre de 2022; las ediciones en vinilo estarán disponibles el 10 de septiembre, para celebrar el cumpleaños de su difunta madre Cynthia.