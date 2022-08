Murió el famoso diseñador de moda japonés Issey Miyake

Japón. El diseñador de moda japonés Issey Miyake, sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima, cuya carrera se extendió por más de medio siglo, murió a los 84 años, anunció una empleada de su oficina en Tokio.



"Murió en la noche del 5 de agosto", dijo a AFP la empleada, contactada por teléfono y que no quiso revelar su identidad, sin dar más detalles sobre el deceso de Miyake.



El funeral de Miyake ya realizó con "la única presencia de familiares", acorde con sus deseos, y no hay planes de una ceremonia pública, agregó.



La red pública NHK y otros medios japoneses informaron de su muerte.



Miyake fue parte de una ola de jóvenes diseñadores japoneses que dejaron huella en París a mediados de los años 70. Fue pionero del uso de ropa cómoda de alta tecnología, dejando de lado la grandiosidad de la alta costura en favor de lo que él llamaba simplemente "hacer cosas".



Su casa de moda formó a muchos jóvenes diseñadores de talento, y era conocida por sus innovadores desfiles.



Tras dos años de exhibir las colecciones en línea durante la pandemia de covid-19, la marca participó en la Semana de la Moda de París en junio con un desfile masculino con modelos, bailarines y acróbatas.



Sobreviviente de Hiroshima



Nacido en Hiroshima en 1938, Miyake tenía siete años cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre su ciudad, en agosto de 1945.



Sobrevivió a la explosión que dejó unos 140.000 muertos y abrió la puerta a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, tras el lanzamiento de otra bomba nuclear a Nagasaki tres días después.



"Nunca quise compartir mis recuerdos o pensamientos de ese día", escribió Miyake en el New York Times en 2009.



"He intentado, aunque sin éxito, dejarlos atrás, prefiriendo pensar en cosas que se pueden crear, no destruir, y que aportan belleza y alegría".



El diseñador estudió en una escuela de arte de Tokio y se trasladó a París en 1965, donde estudió en la selecta Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.



Estableció el Miyake Design Studio en 1970 en Tokio y poco después abrió su primera tienda en París.



En 1980, su carrera estaba en pleno apogeo y comenzó a experimentar con materiales como plástico, metal, alambre e incluso papel artesanal japonés.



Entre sus inventos están la línea "Pleats Please", prendas con pliegues permanentes que no se arrugan, los triángulos futuristas de su bolso "Bao Bao" y su concepto "A-POC (A Piece Of Cloth)", que utiliza computadoras para cortar prendas enteras sin costuras.



También hizo más de 100 cuellos de tortuga negros para el cofundador de Apple, Steve Jobs.