La Trova Rosarina vuelve a La Falda, el lugar que los vio nacer

Hace cuarenta años, nacía La Trova Rosarina en el corazón de las sierras de Córdoba. Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldin, Fabián Gallardo, Jorge Fandermole y Adrián Abonizio son parte de la leyenda que regresará este sábado 3 de septiembre a las 20 horas al lugar donde comenzó todo, el Anfiteatro Municipal de La Falda.

La prohibición de la difusión de música inglesa en la Argentina marcó un quiebre en la escena nacional y potenció la voz de cientos de argentinos que rompieron la mordaza impuesta por el gobierno militar.

Desde aquel show en el año 1982 en el Festival de Música Contemporánea Argentina de La Falda, irían forjando un nombre que alcanzó un gran impacto en el público y dejó grandes himnos del cancionero popular nacional.

Adrián Abonizio dijo EL DIARIO: «Volvemos este sábado 3 de septiembre al escenario de La Falda, han pasado 40 años y ha sido el escenario de nuestro comienzo. Si bien somos todos rosarinos, ahí arrancó todo. La verdad que estamos muy felices, nosotros somos 15 personas sobre el escenario que hacemos música y es una excusa para reencontrarnos todos y disfrutar lo que hacemos».

«Si me lo preguntaban hace 40 años atrás, no lo hubiera creído. Yo no me veía haciendo música a los 66 años, pero lo hacemos con mucha alegría»; destacó el artista.

Consultado sobre la nueva escena musical nacional, manifestó: «A los jóvenes los veo muy bien, me gusta los nuevos músicos que tenemos. En nuestra época, pecábamos de un ambiente muy machista y con cierto prejuicio. Hoy veo que encaran nuevas cosas y con muchísimo talento. Me encantan lo que están haciendo las nuevas generaciones».