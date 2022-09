Yhosva Montoya se consagró ganador de La Voz Argentina

Buenos Aires. El participante Yhosva Montoya se proclamó ayer ganador de «La Voz Argentina», al obtener el 52,4% de los votos del público y, de esa forma, hizo que Soledad Pastorutti (líder de su equipo) se coronará como coach ganadora por tercera vez en el reality. En el segundo puesto, quedó Ángela Navarro (del team de Lali Espósito) con el 47,6%.



A las 22.39 se cerró la votación y, sin mucha más espera, el anfitrión Marley anunció al ganador de la cuarta temporada: contra muchos de los pronósticos, resultó ser Yhosva, que no podía creer el resultado. “Gracias a todos, a la familia que me vino a ver y a toda la gente que me apoyó. No lo puedo creer. Que Dios los bendiga a todos, los quiero”, cerró el joven, muy feliz.



Yhosva es oriundo de Gaiman, Chubut, audicionó con “Avanzar”, el tema de Nahuel Penissi y todos los jurados se dieron vuelta y pidieron por él. “Nos dejaste sin palabras”, había celebrado Pastorutti quien luego se lo quedaría en su team. “Si decidís mi equipo voy a estar más que contento”, lo había tentado Ricardo Montaner y Lali redobló la apuesta: “Si no venís conmigo renuncio”. Sin mucho preámbulo, él anunció su decisión: “Son todos muy grosos pero me voy con la Sole”.



El joven de 23 años ya cantaba en los festivales de su provincia donde era conocido antes de probar suerte en La Voz Argentina. Es el menor de cuatro hermanos y desde chico tuvo inclinación por la música, aunque no pudo estudiar. Su nombre es poco común, es que sus padres lo iban a llamar Yhosua pero en el registro civil cambiaron la “u” por la “v”.



Alcanzó la final con el 61,3% de los votos. En su camino, mostró sus raíces y su gran momento en el reality fue su interpretación de “La Maza” (Silvio Rodríguez) en octavos de final. En las semifinales, descolló con una versión de “Zamba para olvidar” y el domingo cantó “Sube, sube, sube”, de Mercedes Sosa.