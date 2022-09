Dream Theater tocará mañana en Buenos Aires

Buenos Aires. La banda estadounidense de metal progresivo Dream Theater, que el viernes pasado animó la apertura de Rock in Rio, tocará mañana en el estadio porteño Movistar Arena para presentar su más reciente álbum "A View from the Top of the World", primero que registra en estudio propio.



En una entrevista con Télam, Jordan Rudess, tecladista del quinteto formado en 1985, celebró el hecho de poder trabajar en un lugar propio y consideró que los beneficios de contar con "el tiempo que sea necesario" en el estudio se reflejó en el resultado final de la producción.



"Cuando íbamos a estudios de otra gente, siempre sentíamos una especie de presión respecto de los tiempos porque tenés que irte a determinada hora. Y cuando Dream Theater hace música y edita un álbum, nos lo tomamos con mucha seriedad e invertimos el tiempo que sea necesario para obtener los resultados que realmente queremos", sostuvo el músico.



El tecladista que comparte agrupación con el guitarrista John Petrucci, el bajista John Myung, el cantante James LaBrie y el baterista Mike Mangini, añadió que "tener nuestro propio lugar hace que eso sea mucho más fácil y que la concentración sea mucho más fuerte. Y creo que eso se refleja de todas las maneras posibles en el nuevo disco, que está todo tan cuidado: desde el tono de la guitarra, el sonido del teclado, la batería y el bajo, los micrófonos. Es el estilo de Dream Theater de hacer las cosas, de una forma muy seria y ciertamente profunda. Por lo que tener el nuevo estudio es genial".



Tras pasar por Rock in Río donde compartió cartel con Iron Maiden y Sepultura, Dream Theater recalará en el estadio del barrio de Villa Crespo como parte de su gira internacional "Top of the World Tour".



El conjunto pionero del metal progresivo viene de ganar su primer Grammy por su tema "The Alien", corte de su último disco, y volverá así a presentarse en Buenos Aires, donde en 2012 grabó con video "Live at Luna Park", editado un año después, y en donde estuvo por última vez en diciembre de 2019.