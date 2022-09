Los Fabulosos Cadillacs relanzaron en vinilo el álbum «Rey azúcar»

Buenos Aires. "Rey azúcar" el disco de Los Fabulosos Cadillacs lanzado en 1995, que sucedió al exitoso "Vasos vacíos" y su megahit "Matador", fue editado por primera vez en formato de vinilo doble por la compañía Sony.



Se trata de la producción que contiene clásicos como "Mal bicho", "Carmela", "Las venas abiertas de América" y "Saco azul", entre tantos; y significó el cruce de la banda con varias figuras clave de la escena post punk.



Ocurre que la placa registrada originalmente en las Bahamas contó con la producción de los ex Talking Heads Chris Franz y Tina Weymouth, y con invitados como el ex The Clash Mick Jones y la líder de Blondie, Debbie Harry, en los temas "Mal bicho" y el cover de Los Beatles "Strawberry Fields Forever", respectivamente.



Incluso, esta última canción tuvo un correspondiente videoclip rodado en el Central Park por Pucho Mentasti, en el que los integrantes del grupo se muestran con la icónica vocalista neoyorquina.



El legendario artista jamaiquino Big Youth también fue otro de los invitados internacionales de "Rey azúcar".



La placa, séptima en la discografía del grupo, significó la consagración definitiva de Los Fabulosos Cadillacs en el plano mundial, con giras por toda América y Europa, compartiendo cartel con Cypress Hill, Red Hot Chili Peppers y los Sex Pistols, en sus shows de regreso, entre otros grandes números.