En medio de la ola de memes en redes sociales, Mirtha Legrand despidió a la Reina Isabel II del Reino Unido. «Yo la sigo desde que asumió»; dijo la conductora argentina, quien fue protagonista de numerosas publicaciones en Internet.

«Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años… Fueron 70 años de reinado. Toda una vida»; expresó la diva.

Sin embargo, también recordó un doloroso momento que tuvo a Isabel II como protagonista. «Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos»; aseguró.

Mirtha y la Reina Isabel eran las protagonistas de una suerte de competencia que miles de usuarios argentinos habían plasmado en redes sociales para ver quién sobreviviría a quién. Tras el fallecimiento de la regente del Reino Unido, hubo numerosos posteos dedicados al «triunfo» de «la Chiqui».