Bizarrap y Shakira lanzarán hoy la BZRP Music Session #53

País. Dos grandes estrellas de la música actual, la colombiana Shakira y el argentino Bizarrap, lanzarán hoy su colaboración BZRP Music Session # 53, según anunciaron ambos en sus redes sociales.



Bizarrap lo hizo publicando una foto de ambos, con el productor señalando a la cantante y vestido con una campera Gucci, una remera blanca y anteojos y una gorra negra que cubren su rostro. Shakira, por su parte, tiene un look de pantalón y top fucsias y un saco verde. Según se supo, en esta primera composición luego de su divorcio, la cantante hará mención a su separación con el futbolista, incluidos párrafos a su nueva novia.



En su cuenta oficial, Shakira anunció, en inglés y castellano: “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”. Y la imagen, un video, muestra que el público elegido para la campaña de marketing que acompañará al nuevo proyecto fue el que veranea en las playas del norte y el sur del continente americano. En Miami y en Mar del Plata, un avión surcó el cielo con un cartel que rezaba “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23?. Picante.



La expectativa es tan grande que comenzó a filtrarse la supuesta letra. Según la cuenta @sippinmycorona, un párrafo diría: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”.