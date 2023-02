Bizarrap y Shakira arrasan con la Session #53

Mundo. Un pedido se repetía desde hace meses entre los fanáticos de Bizarrap: todos querían que el artista hiciera una colaboración con Shakira. Ese deseo se materializó en la Music Sessions #53, que superó las expectativas y encabezó las tendencias a nivel mundial.



La canción está compuesta de frases ingeniosas donde la colombiana destroza a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la joven de 23 años con la que le fue infiel. Y, más allá de una letra incendiaria, desde lo musical, también es un hit absoluto.



“Esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú?, dice una parte de una estrofa que resume el espíritu del tema y que no caben dudas es un palo para el exfutbolista del Barcelona.





Shakira y Bizarrap juntos en la sesión #53>>



En menos de una hora, el video superó los 3 millones de visitas en YouTube y generó más de 100 mil comentarios. Según la opinión de los usuarios, este lanzamiento humilla a Gerard Piqué y es la venganza perfecta de Shakira.



La expectativa por este lanzamiento creció el lunes al mediodía cuando apareció una publicidad en Mar del Plata que sorprendió a los turistas que estaban en la playa. Un avión con un cartel despertó curiosidad y adelantó lo que sería el tema nuevo de Shakira y Bizarrap.



Rápidamente, aparecieron las imágenes y los videos en las redes sociales de los testigos del curioso momento que tenía a la colombiana como protagonista. Además, esas mismas instantáneas se pudieron ver en las playas de Miami.



Por otra parte, el fin de semana trascendió una posible colaboración con Karol G, que estuvo filmando un video en Barcelona. Muchos especularon que sería la estrella invitada en la canción por el mensaje que apareció en las redes de la Bichota: “Nadie murió por empezar otra vez de cero… antes fue ahí cuando todo lo increíble sucedió”.