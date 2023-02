María Fernanda Callejón se emocionó hasta las lágrimas por su vuelta a Carlos Paz

María Fernanda Callejón se encuentra realizando la obra teatral “Los vecinos de Arriba” en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz, de miércoles a lunes a las 22:30 horas. La actriz está viviendo un gran presente desde lo emocional, ya que por primera vez en su extensa carrera realiza temporada teatral en su ciudad natal y acompañada de su pequeña hija y sus afectos.

Tras finalizar una de sus funciones, en diálogo con EL DIARIO, no pudo evitar derramar lágrimas de emoción y expresar: «Es mi primera temporada en Carlos Paz, en un teatro que tiene mucha historia para mí, donde he trabajado de boletera para pagar mis estudios como actriz. Agradezco que hayan apostado a una propuesta diferente. La gente se divierte mucho, es una obra dirigida por Fabián Vena, la reversionó y la hizo más fresca. Sabemos que ha sido un éxito en todo el mundo y tengo una dirección y unos compañeros de lujo, con lo que me da felicidad hacer esta primer temporada».

«Es hermoso lo que estoy viviendo, siempre decía de hacer una temporada en Carlos Paz, lo charlábamos con mi hermana, pero bueno lo cierto es que cuando me fui, nunca me convocaron acá. Siempre iba a Mar del Plata o Buenos Aires. Hace cuatro años me lo vienen proponiendo y por proyectos familiares o televisión no podía venir, finalmente se dio. Yo digo que nadie es profeta en su tierra hasta que llega, se puede ser profeta en la tierra de uno, si uno se lo propone, no importa los años que pasen. Es muy lindo y emocionante poder compartir con mi familia que se vengan caminando de mi casa y se metan al teatro»; sentenció.

«Me fui de acá pensando en convertirme en una actriz y hoy lo puedo disfrutar con mi hija que ya es más grande. Me toca hacer este personaje tan divertido y comprometido, así que estoy feliz. Veo a Carlos Paz enorme, me enorgullece, si bien hablo de mi pueblo, esta es una gran plaza teatral pero yo sigo sintiendo el calor de ese pueblo. Mis colegas que vienen de Capital me dicen: 'me vuelvo loco, me quiero quedar a vivir en Carlos Paz'. Es hermoso»; completó.