U2 regraba 40 clásicos en “Songs of Surrender”

La banda irlandesa U2 anunció la salida del disco Songs of Surrender. Este nuevo material recopilatorio verá la luz el 17 de marzo y tendrá versiones regrabadas de 40 de sus mayores éxitos. El título es similar al libro que publicó hace unos meses el cantante Bono donde repasa su carrera a través de sus temas.



“Songs of Surrender. 40 canciones. Reimaginado y regrabado. 17 de marzo de 2023. #U2SOS40?, escribió el grupo junto a un video. U2 busca actualizar el sonido de sus canciones para este material.



“Cuando una canción se vuelve exitosa, siempre se asocia a alguna voz en particular. No me puedo imaginar Tangled up in blue´' sin el timbre de Bob Bylan o ‘All the time in the world’ sin la voz única de de Louis Armstrong. La mayoría de ellas fueron escritas y grabadas cuando éramos un puñado de hombres jóvenes”, contó el guitarrista The Edge en una entrevista. “Algunas crecieron junto a nosotros, otras no. La esencia de esas canciones sigue en nosotros”, completó el músico sobre la esperada producción.



Paul David Hewson -su verdadero nombre- también es conocido por su compromiso como activista. En el libro “Surrender”, el cantante publicó un libro con sus memorias.



“Empecé a escribirlo con la esperanza de hacer un esbozo detallado de lo que me había limitado a plantear con las canciones. Las personas, los lugares y las posibilidades de mi vida. Rendirse es una palabra cargada de significado. Crecer en Irlanda en los ‘70 con los puños en alto no fue algo natural para mí”, describió Bono.



Bono invita al lector a un recorrido desde su infancia en Dublín, pasando por la repentina muerte de su madre cuando él tenía 14 años y el camino que llevó a U2 en convertirse en uno de los grupos más influyentes del planeta.



“Surrender, 40 canciones, una historia” tiene 40 capítulos donde cada uno de ellos lleva como nombre un tema de U2. La obra también trae dibujos realizados por el cantante que fue nominado en 2005 y 2006 al premio Nobel de la paz.



En julio se conocieron los artistas que iban a ser reconocidos en la 45ª Edición de los Premios del Kennedy Center en Washington. George Clooney, las cantantes Gladys Knight y Amy Grant, la compositora cubana Tania León y U2 fueron los elegidos.



Cada año, la organización honra a un selecto grupo de personas por su influencia artística en la cultura estadounidense. La ceremonia tuvo lugar en los primeros días de diciembre y entre los asistentes estuvieron el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.



Biden llamó a U2 “cuatro hijos de Irlanda, poetas por derecho propio’' cuya música “ha cambiado al mundo’'. “Bien haríamos en recordar hoy en día, en un momento en el que hay tanto odio, tanta ira, tanta división aquí en los Estados Unidos y, francamente, en todo el mundo’', comentó Biden. “Hoy debemos recordar, como dice su canción: `Somos uno, pero no somos el mismo. Debemos cargarnos el uno al otro’'’.



U2 vendió más de 170 millones de discos y ganó 22 premios Grammy. Entre los éxitos de la banda se incluyen: “I Still Haven’t Found What I’m Looking For’', “Pride (In the Name of Love)’’, y “Sunday Bloody Sunday’'. Bono también fue reconocido por sus acciones filantrópicas para erradicar la pobreza y crear consciencia sobre el sida.