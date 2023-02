El jurado de los premios «Carlos 2023» salió al cruce del empresario y actor Omar Suárez (Cocodrilo, 10 años), quien anoche se mostró indignado con los ganadores de las distintas categorías, se fue antes de la ceremonia de entrega y amenazó con hacer su última temporada en Villa Carlos Paz.

En representación del jurado, la periodista Sonia Camps sostuvo: «El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No es habitual que alguien se retire de una ceremonia cuando todavía no terminó. Él siente que no haber recibido el premio es una falta de respeto, pero en realidad, él le faltó el respeto a sus pares. Creo que se equivocó, todos están luchando en la misma y tratando de hacer un esfuerzo para vender una entrada».

«Hay gente que deberá trabajar más y prepararse más para ganar el premio. No podemos conformarnos con menos que eso, el jurado tiene un voto especializado y eso se debe respetar. Más allá de esta situación puntual, vivimos una ceremonia de mucha emoción y así lo manifestaron artistas como Emilia Mazer, Miguel Ángel Rodríguez y Rodrigo Noya. Creo que los premios estuvieron bien y tratamos de medir con la vara alta a las 72 obras que integran la cartelera»; añadió.

«Que no haya ganado Cocodrilo no significa que hayan estado mal, sino que otro estuvo mejor. En lo personal, yo destaco el esfuerzo que hacen: el teatro de revista se está perdiendo y ellos lo siguen manteniendo. Eso es muy valorable, pero la realidad es que perdieron en la votación»; completó.