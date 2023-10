Jey Mammon anunció su regreso al teatro y vendría a Carlos Paz en el verano

Buenos Aires. Todo se inició con un posteo enigmático en la cuenta de Instagram de Jey Mammon en el que podía verse la puerta de un local comercial con el clásico cartel que suele utilizarse para referirse a una ausencia temporal de quien lo tiene a su cargo: “Enseguida vuelvo”. Fue en ese instante en que comenzaron las especulaciones y debates en línea sobre su futuro profesional.

Más de 10 mil personas reaccionaron de forma positiva a la publicación, además de los casi 1400 mensajes de apoyo, de entre los que se destacan el de Florencia Peña, quien se mostró exultante, o el de Sabrina Carballo. Además, también se podían leer textos como: “Te estoy esperando desde el primer día. Parece una declaración de amor, pero tranqui, soy una abuela que te quiere mucho”.

Para dar luz a este panorama que se veía incierto, el propio Jey realizó una transmisión en vivo por esa misma red social en la que despejó todas las dudas al respecto. Cámara de frente, un piano que no se podía ver pero sí escuchar, fueron la escenografía para una nueva intervención. El actor sentado y en silencio, comenzó a ejecutar la música de la serie ALF, para luego saludar a todos los que se iban sumando como espectadores a la transmisión: “Primero saludarlos, agradecer a los que estén ahí. Gracias por los mensajes, y todos los mensajes que me mandan los leo, la realidad es que sí, los agradezco porque me dicen muchas cosas lindas. Contesto todo lo que puedo, a veces no llego a responder a todos. Las puteadas también las leo”.

Luego de los saludos de rigor llegaría el tiempo de confirmar las razones de esa interacción con sus seguidores: “El motivo del vivo es para explicar el posteo del cartelito de ‘Enseguida vuelvo’, que me parece que amerita una explicación”, para luego detallar que el letrero se lo cruzó en un negocio al salir del teatro de ver la obra Antígona en el baño, interpretada por Verónica Llinás y Esteban Lamothe. “Le saqué una frase a ese cartelito porque para mí ya tiene un significado que es el título de un unipersonal que terminé de escribir les diría que hace dos días, lo terminé de armar. Y la verdad que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes, y lo voy a hacer”.

También aprovechó a detallar cada uno de los lugares donde se presentará, dando cuenta de sus ganas de volver a interactuar con su público: ”Lo voy a presentar en Buenos Aires. Como el año casi se está yendo, seguramente la presentación sea una fecha, a lo sumo dos. Tenemos una idea de viajar a Montevideo, Uruguay, antes de fin de año para llevar este show. Y si existe la posibilidad antes de fin de año, llevarlo a lo lugares que se pueda a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sería lo más lindo del mundo, y si no hay chances antes de fin de año, será después del verano”.

Para la temporada alta de espectáculos teatrales, la confirmación de la gira ya estaba lista: “En el verano la idea es ir a Carlos Paz, vamos a ir un par de días y el resto de la semana la idea es hacer una recorrida por Córdoba, hacer todo ese circuito”, e incluso se tomó un minuto para dejar un saludo y su abrazo a quienes allí viven, en el marco de los trágicos incendios en la zona.

Respecto de los pormenores de la obra, se sinceró al aclarar que le costó mucho armarla: “Primero elaboré todo un texto y después armé otro, tenía dos unipersonales muy distintos y después los fusioné. Cuando vengan se van a encontrar con algo tan pensado y reflexionado que estoy muy orgulloso y feliz de lo que tengo preparado para ofrecerles, para compartir con ustedes. Se van a encontrar con personajes, Estelita, entre ellos. Va a haber un piano donde voy a hacer un poco de música y tambíen voy a hacer un poco de historia y contando cosas que me pasaron durante todo este tiempo”.

“El teatro, el humor, sobre todo el humor, y sobre todo la música, son un espacio de sanación. así que para mí va a ser algo maravilloso, hermoso, y para los que quieran venir también. Estoy muy orgulloso también de Gustavo Sofovich que es el productor que apostó por mí para llevar a cabo este proyecto. Quiero agradecerle de manera pública. Desde el día cero me está diciendo que me tengo que subir al escenario”, aseguró.

Para finalizar, confirmó que en los próximos días se dará luz verde a nuevos detalles sobre cómo y dónde se producirá este regreso que él tanto esperó. “No voy con la expectativa de romper la temporada, esto tiene otros objetivos. Esto que estuve preparado va a estar muy divertido, nos vamos a divertir un montón. Acá estoy, los quiero mucho. Paso a paso, este es el primero. Es tiempo de reír, de pasarla bien y de disfrutar”, cerró mostrando un pilón de papeles con sus textos.