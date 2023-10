Carmen Barbieri mostró los mensajes que le envió el ex de Fátima Florez

Buenos Aires. Una de las personas que entró en el radar mediático en el último tiempo luego de varios años de permanencia del otro lado de la cámara es Norberto Marcos. El productor teatral es el exmarido de Fátima Florez, con quien durante 22 años había armado un vínculo no solo sentimental y familiar, sino también societario, lo que derivó en idas y vueltas respecto de la división de bienes.

Luego de que se diera a conocer que ambos cortaron todo tipo de comunicación debido a complicaciones en la división de sus bienes compartidos, Marcos afirmó que la situación legal está siendo gestionada por los equipos de ambas partes involucradas. “Fue tan generosa conmigo como yo con ella. Nos regalamos los mejores años de nuestras vidas”, expresó los últimos días durante un intercambio de mensajes con Adrián Pallares, uno de los presentadores de Socios del espectáculo (El Trece).

Quien en este momento nombró al productor no es otra que Carmen Barbieri, conductora de Mañanísima, quien a través de su envío diario suele referirse sin filtros sobre cuestiones de su vida diaria. De hecho, los últimos días hasta su hijo, Fede Bal, fue como invitado al ciclo, donde recordaron distintas anécdotas familiares.

Es en este marco, que en el último programa, mientras se trataba el tema de la visita de Fátima Florez acompañada por Javier Milei a la mesa de Mirtha Legrand en su comentado regreso a la televisión, Carmen replicó las declaraciones del productor, y dejó a todos en silencio con una revelación.

Pampito, columnista del ciclo, expresó: “A Norberto lo veo un señor dolido, que todavía está esperando que Fátima recapacite y vuelva con él. La sigue amando. ¿vos te creés que si Fátima lo llama por teléfono, él no vuelve, no le da otra oportunidad?”. Fue allí que Carmen lo interrumpió: “A mí me está llamando por teléfono muy seguido él”. Sin dudar, el panelista consultó si se trataba de un intento de conquista, a lo que ella explicó: “Yo no dije eso”.

Incluso, para reforzar sus dichos, Barbieri pidió a su producción que pongan en la pantalla gigante que se encuentra en el estudio el último mensaje que había recibido por parte del productor. Si bien la conductora aseguró que lo había leído, también contó que “por el momento no lo había respondido”. El escrito rezaba: “Hola Carmen, soy Norberto Marcos, me gustaría hablar con vos sobre un lindo proyecto para la temporada. Decime cuándo te puedo llamar”.

“No le contesté nada, ¿y sabés cómo lo tengo agendado? Como ‘Fátima’”, expresó la destinataria del mensaje, entre risas. Tras ello, también en cámara, aprovechó a mandarle un mensaje de voz por WhatsApp, en el que decía: “Hola, Norberto, soy Carmen. Bueno, me tenés agendada, por supuesto. Estoy en el aire, en este momento se está haciendo el programa. Te tengo que pedir disculpas que no te contesté. Me estás ofreciendo encontrarnos por un trabajo, para mí es un honor que los productores importantes como vos piensen en mí. Estoy trabajando mucho gracias a Dios en la tele, estoy muy cómoda. Me encantaría hacer teatro, pero no tengo tiempo, pero me gustaría charlar contigo para ver qué es lo que me querés ofrecer”.

Sin perder el tiempo, aprovechó la comunicación para dejarle una invitación a su programa: “Me gustaría que salgas al aire, cómo me gustaría hablar contigo. Te vi entero, te vi bien. Yo sé que una separación es muy dolorosa. Lo hablamos recién con Estefi (Berardi, panelista del programa), que somos dos mujeres que sabemos que cuando uno se separa, cuando quiere separarse, hasta la persona que quiere separarse lo sufre. Me encantaría hablar contigo al aire, por favor, te mando un beso”, cerró ante las risas de sus acompañantes por la extensión del audio enviado.